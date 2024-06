Verluste in Zürich: SLI präsentiert sich am Montagmittag leichter

Der SLI zeigt sich am Mittag leichter.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,46 Prozent schwächer bei 1 939,16 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,107 Prozent auf 1 950,16 Punkte an der Kurstafel, nach 1 948,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 939,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 955,67 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Der SLI stand vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 1 961,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 1 913,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 781,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 4,79 Prozent auf 1,34 CHF), Temenos (+ 1,59 Prozent auf 60,85 CHF), Julius Bär (+ 1,50 Prozent auf 51,36 CHF), UBS (+ 1,30 Prozent auf 27,27 CHF) und Swiss Life (+ 0,70 Prozent auf 636,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-1,56 Prozent auf 141,60 CHF), Novartis (-1,53 Prozent auf 93,56 CHF), Roche (-1,37 Prozent auf 244,20 CHF), Swatch (I) (-0,94 Prozent auf 183,50 CHF) und Sika (-0,94 Prozent auf 253,50 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 266 396 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 257,030 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

