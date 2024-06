Verluste in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge

Der SLI notierte am Montagabend im negativen Bereich.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 1 940,78 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,107 Prozent fester bei 1 950,16 Punkten in den Montagshandel, nach 1 948,08 Punkten am Vortag.

Bei 1 955,67 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 935,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der SLI einen Wert von 1 961,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 1 913,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, notierte der SLI bei 1 781,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,05 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 993,61 Punkten. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,79 Prozent auf 1,31 CHF), UBS (+ 2,15 Prozent auf 27,50 CHF), Julius Bär (+ 1,78 Prozent auf 51,50 CHF), Temenos (+ 1,25 Prozent auf 60,65 CHF) und Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 110,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Straumann (-2,71 Prozent auf 107,60 CHF), Alcon (-2,34 Prozent auf 78,56 CHF), Sonova (-1,88 Prozent auf 271,70 CHF), Lonza (-1,56 Prozent auf 472,80 CHF) und Novartis (-1,55 Prozent auf 93,54 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 669 934 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,030 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

