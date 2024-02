Verluste in Zürich: SMI verliert am Mittag

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 11 400,50 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,285 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,056 Prozent auf 11 435,15 Punkte an der Kurstafel, nach 11 428,74 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 11 372,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 455,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,888 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, bewegte sich der SMI bei 11 275,35 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.11.2023, den Stand von 10 832,39 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 22.02.2023, bei 11 300,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,06 Prozent aufwärts. Bei 11 477,47 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 2,51 Prozent auf 458,30 CHF), Alcon (+ 2,20 Prozent auf 70,62 CHF), Swiss Re (+ 1,96 Prozent auf 103,90 CHF), UBS (+ 1,02 Prozent auf 24,75 CHF) und Partners Group (+ 1,01 Prozent auf 1 246,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Nestlé (-3,96 Prozent auf 95,19 CHF), Sika (-1,12 Prozent auf 255,40 CHF), Roche (-0,41 Prozent auf 229,90 CHF), Geberit (-0,19 Prozent auf 513,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 288,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 424 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,216 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

