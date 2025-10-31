Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

Index-Performance 31.10.2025 09:29:22

Börse Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Beim SMI lassen sich am fünften Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 12 320,53 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,427 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 12 321,56 Punkte an der Kurstafel, nach 12 309,63 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 332,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 310,77 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 1,72 Prozent zurück. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 12 109,42 Punkten. Der SMI stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 11 836,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 792,92 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 5,99 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 155,60 CHF), Alcon (+ 0,74 Prozent auf 60,18 CHF), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 99,51 CHF), Partners Group (+ 0,51 Prozent auf 992,80 CHF) und Givaudan (+ 0,27 Prozent auf 3 334,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-0,64 Prozent auf 148,50 CHF), UBS (-0,26 Prozent auf 30,60 CHF), Richemont (-0,25 Prozent auf 160,20 CHF), Swiss Life (-0,20 Prozent auf 877,80 CHF) und Logitech (-0,16 Prozent auf 96,94 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 197 292 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 224,541 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

