Verluste in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Der SLI wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:11 Uhr um 0,08 Prozent leichter bei 1 661,59 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,387 Prozent auf 1 656,55 Punkte an der Kurstafel, nach 1 662,99 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 654,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 662,16 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,639 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 1 697,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, wies der SLI einen Stand von 1 748,26 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 1 646,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent nach unten. Bei 1 810,36 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 599,02 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Straumann (+ 1,22 Prozent auf 112,05 CHF), Lonza (+ 1,00 Prozent auf 334,70 CHF), Sandoz (+ 0,94 Prozent auf 24,21 CHF), Lindt (+ 0,77 Prozent auf 10 520,00 CHF) und Swatch (I) (+ 0,70 Prozent auf 243,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swiss Life (-5,08 Prozent auf 556,40 CHF), ams (-2,25 Prozent auf 3,31 CHF), Julius Bär (-1,12 Prozent auf 51,38 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 3 026,00 CHF) und UBS (-0,90 Prozent auf 22,08 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 463 057 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,405 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

