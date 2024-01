Verluste in Zürich: SPI sackt zum Start ab

Am Donnerstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,06 Prozent leichter bei 14 515,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,979 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,406 Prozent schwächer bei 14 464,83 Punkten, nach 14 523,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 464,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 525,18 Zählern.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,872 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14 601,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der SPI einen Stand von 13 970,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der SPI mit 14 591,63 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,375 Prozent. Bei 14 743,38 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 21,24 Prozent auf 0,16 CHF), Meyer Burger (+ 9,22 Prozent auf 0,10 CHF), Richemont (+ 7,45 Prozent auf 113,25 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,70 Prozent auf 1,68 CHF) und ams (+ 3,05 Prozent auf 1,99 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-6,35 Prozent auf 0,49 CHF), COLTENE (-3,30 Prozent auf 64,40 CHF), DocMorris (-3,08 Prozent auf 69,30 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,01 Prozent auf 0,09 CHF) und Stadler Rail (-2,71 Prozent auf 26,56 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 7 828 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 270,436 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI hat die Implenia-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at