Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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01.07.2026 08:55:15
Vertiv opens Malaysia plant to meet AI data centres’ power needs
It will keep clients’ data centres running in South-east Asia, North Asia, Australia and New ZealandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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