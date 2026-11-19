Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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19.11.2026 17:38:50
Vertiv Strengthens AI Data Center Strategy With New Cooling Partnership
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
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17.11.26
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Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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