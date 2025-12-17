Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
17.12.2025 05:05:28
Visa offers stablecoin settlement for US banks using Circle’s USDC
Merchants are typically paid out in local currencyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Visa Inc.mehr Nachrichten
|
20:04
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
18:02
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Anleger warten auf Impulse: Dow Jones zum Start wenig verändert (finanzen.at)
|
12.12.25
|Visa and VNPT Money launch the Visa Pay, driving digital transformation and financial inclusion in Vietnam (EQS Group)
|
11.12.25
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)