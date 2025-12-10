Visa Aktie

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Visa-Performance 10.12.2025 16:05:00

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Visa-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Visa-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Visa-Anteile bei 207,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,482 Visa-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 326,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,27 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 57,27 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Visa belief sich zuletzt auf 625,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

