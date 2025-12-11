Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Aufwind

Der SDAX bewegt sich am vierten Tag der Woche kaum.

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent auf 16 846,21 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 83,556 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,233 Prozent schwächer bei 16 780,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 819,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 16 765,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 863,95 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,673 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der SDAX 15 946,82 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 536,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 184,03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,31 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Stabilus SE (+ 3,83 Prozent auf 19,52 EUR), Douglas (+ 3,79 Prozent auf 12,60 EUR), Salzgitter (+ 3,18 Prozent auf 41,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,92 Prozent auf 39,44 EUR) und GFT SE (+ 2,35 Prozent auf 18,28 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Alzchem Group (-10,60 Prozent auf 143,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,03 Prozent auf 83,10 EUR), SCHOTT Pharma (-2,91 Prozent auf 15,34 EUR), SMA Solar (-2,32 Prozent auf 36,24 EUR) und Medios (-2,24 Prozent auf 13,98 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 298 540 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,054 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

