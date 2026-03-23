Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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23.03.2026 16:19:20
Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Strategic readjustment at Porsche, as well as dwindling sales in both main export markets, the US and China took a big bite out of VW's 2025 profits — which almost halved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Analysen zu Volkswagen (VW) St.
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|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|3,12
|-0,64%
|Porsche Automobil Holding SE
|31,53
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|SHIFT Inc.
|3,42
|3,64%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|85,92
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|Volkswagen (VW) St.
|87,80
|-0,62%