Vonovia-Aktie wenig bewegt: Fitch nimmt Vonovia mit BBB+ in Bewertung auf

Das langfristige Emittentenausfallrating von Vonovia bewertete Fitch mit BBB+, der Ausblick ist stabil.

Die Ratings von Vonovia profitieren laut den Analysten von der Stabilität der in Deutschland regulierten Mietwohnungsbestände mit Unterangebot und erheblicher Nachfrage, einem Inflationsschutz in den Mietspiegeln und einem erheblichen Abschlag auf die Marktmieten. Dieser fließe in die Werte der Objekte ein, und werde nicht durch die geringe Mieterfluktuation unterstützt. Der Vermietungsgrad bleibe mit 97 bis 98 Prozent hoch. Die Mieteinnahmen von Vonovia dürften in Zukunft steigen.

Die Verschuldung wolle Vonovia nach der teils durch Eigenkapital und teils durch Schulden finanzierten Übernahme der Deutsche Wohnen abbauen.

Im XETRA-Handel notiert die Vonovia-Aktie zeitweise 0,04 Prozent tiefer bei 27,24 Euro.

DJG/sha/hab

FRANKFURT (Dow Jones)