Goldman Sachs Group Inc. gibt Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 39,70 auf 38,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Bewertungsmodelle der europäischen Immobilienbranche in einer am Montag vorliegenden Studie an die Jahresbilanzen an. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung sieht der Experte grundsätzlich als Chance. Der Immobilienwerte näherten sich dem Tief des aktuellen Zyklus und die Kreditkennziffern der Unternehmen erschienen weitgehend unter Kontrolle. Dabei sind Unibail, Land Securities und Vonovia seine Favoriten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 08:19 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 26,63 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 42,70 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via Frankfurt 2 137 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 7,1 Prozent zu Buche. Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 03:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.