Vontobel Aktie

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WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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16.11.2026 06:00:06

Vontobel setzt auf eine neue Erfolgsformel

KI allein versteht noch keinen Kunden: Bank <a href=Vontobel. (Bild: zVg)">

Im Wettbewerb der Vermögensverwalter galt Grösse lange als entscheidender Erfolgsfaktor. Vontobel stellt dieser Logik die Bedeutung nachweisbarer Anlagekompetenz gegenüber, wie einem internen Positionspapier zu entnehmen ist. 

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