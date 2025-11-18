Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
18.11.2025 08:17:57
Vor allem als Sortierer: 12.000 Saisonkräfte helfen Amazon bei Bestell-Flut aus
Rabatt-Aktionen und Weihnachten: Bei Amazon brummt das Geschäft. Der Online-Riese stellt daher nun vorübergehend mehr Personal ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
