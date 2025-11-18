Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

18.11.2025 08:17:57

Vor allem als Sortierer: 12.000 Saisonkräfte helfen Amazon bei Bestell-Flut aus

Rabatt-Aktionen und Weihnachten: Bei Amazon brummt das Geschäft. Der Online-Riese stellt daher nun vorübergehend mehr Personal ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Amazon

Analysen zu Amazon

31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
31.10.25 Amazon Buy UBS AG
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
