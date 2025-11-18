Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Langfristige Performance
|
18.11.2025 16:04:26
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amazon-Aktie bei 155,27 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,440 Amazon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2025 1 499,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232,87 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 499,75 USD entspricht einer Performance von +49,97 Prozent.
Am Markt war Amazon jüngst 2,51 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
