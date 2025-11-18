Amazon Aktie

Langfristige Performance 18.11.2025 16:04:26

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amazon-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amazon-Aktie bei 155,27 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,440 Amazon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2025 1 499,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232,87 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 499,75 USD entspricht einer Performance von +49,97 Prozent.

Am Markt war Amazon jüngst 2,51 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

