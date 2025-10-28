Vossloh Aktie
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
|Im Abwärtssog
|
28.10.2025 11:55:39
Vossloh-Aktie fällt auf Juni-Tief: Auch Kepler gibt Empfehlung auf
Bereits Mitte des Monats hatte die Abstufung durch Oddo BHF schwer belastet. Es folgte dann eine Erholung, die nun wieder zunichtegemacht wurde. Die Papiere des Bahntechnikkonzerns verloren 10 Prozent und näherten sich erstmals seit Januar wieder ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie.
Via XETRA notiert die Vossloh-Aktie zuletzt 9,62 Prozent im Minus bei 77,00 Euro.
Kepler-Analyst Marc Zeck gab seine Kaufempfehlung auf. Angesichts sinkender beziehungsweise verzögerter Investitionen der Deutschen Bahn drohe zunächst ein gewisses Luftloch, so der Experte. Und dabei seien die Markterwartungen hoch mit entsprechenden Enttäuschungsrisiken.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
