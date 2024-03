VW-Aktie tiefer: Volkswagen vor Hürden in den USA - chinesisches Bauteil sorgt für Probleme

Der Stein des Anstoßes ist ein Bauteil, ein sogenannter LAN-Transformator, der in den Auto-Steuersystemen von Volkswagen verbaut ist. Diese Autos sollten von Europa und Mexiko in die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden. Das winzige Bauteil werde von der chinesischen Sichuan Jingweida Technology hergestellt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Konzern wurde im Dezember von den Vereinigten Staaten auf die Liste der Unternehmen gesetzt, die mutmaßlich Zwangsarbeiter in China einsetzen. Das chinesische Unternehmen soll das kleine Bauteil an einen anderen Zulieferer geliefert haben und nicht direkt an Volkswagen.

Weil Sichuan Jingweida Technology auf der schwarzen Liste steht, müsse der Automobilhersteller nun die US-Einfuhr von Fahrzeugen der Marken Porsche, Audi und Bentley erstmal stoppen. Die Verzögerungen könnten voraussichtlich bis März andauern, während Volkswagen das Bauteil austausche. Der chinesische Hersteller lehnte eine Stellungnahme ab. Volkswagen bestätigte, dass es sich bei dem problematischen Teil um einen LAN-Transformator handelt und der chinesische Konzern seit Dezember auf der schwarzen Liste stehe. Nach Aussage von Volkswagen arbeitet der Konzern an der Sicherstellung, dass seine Lieferkette die Standards einhalte.

Die Financial Times hatte berichtet, dass Autos des Volkswagen-Konzerns in US-Häfen aufgehalten wurden, nachdem der Autobauer festgestellt hatte, dass ein nicht näher bezeichnetes Unterlieferant gegen das Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit verstoßen hatte.

Via XETRA verlieren die Vorzugsaktien von VW um 0,20 Prozent auf 118,92 Euro.

PEKING (Dow Jones)