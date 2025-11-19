Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|
19.11.2025 02:41:55
Warner Bros Discovery wants Paramount to raise its offer to US$30 per share, Axios reports
The company said in October it has been considering a range of optionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
