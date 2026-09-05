Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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05.09.2026 11:04:10
What Led to Maria Bartiromo’s Downfall at Fox News
The network this week took Maria Bartiromo off the air, pulling one of the last hosts whose coverage of Dominion Voting Systems drew an expensive defamation lawsuit.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Fox Corp B
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04.09.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.09.26
|Fox News presenter and Trump ally Maria Bartiromo departs after 12 years (Financial Times)
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28.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Fox Corp B
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|Fox Corp B
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.