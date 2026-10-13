Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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13.10.2026 13:15:17
What's Going On With Applied Materials Stock Tuesday?
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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13.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
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13.10.26
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13.10.26
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13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
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|Applied Co Ltd
|4 920,00
|0,72%
|Applied Materials Inc.
|413,25
|-7,41%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,50
|0,00%
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