Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
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13.11.2026 17:59:54
What's Going On With Lam Research Stock Friday?
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Analysen zu Lam Research Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|4,00
|-4,31%
|Lam Research Corp.
|205,40
|-2,47%
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.