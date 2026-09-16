Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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16.09.2026 13:59:18
What's Going On With Nokia Stock Wednesday?
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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02.09.26
|KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50 (Dow Jones)
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02.09.26
|Aktien von VW und Wolters Kluwer raus: Engie und Nokia steigen in den EURO STOXX 50 auf (finanzen.at)
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23.07.26
|ROUNDUP: Nokia übertrifft Erwartungen - unveränderter KI-Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
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23.07.26
|Nokia-Aktie im Minus: KI-Sparte boomt, doch Nettogewinn schrumpft deutlich (finanzen.at)
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23.07.26
|Nokia übertrifft Erwartungen dank starkem Netzwerk-Geschäft - Aktie steigt (dpa-AFX)
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22.07.26
|Ausblick: Nokia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Euro, Tesla, Nokia, Intel, American Express, Gold, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,70
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|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.