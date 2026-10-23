Nokia Aktie
|7,09EUR
|-1,22EUR
|-14,66%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,53 Euro belassen. Die Eckdaten des Telekomindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe das Management optimistische Indikationen für 2027 im Bereich Optik/IP gegeben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,53 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,81 €
|
Abst. Kursziel*:
21,99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,38%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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22.10.26
|ROUNDUP: Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
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21.10.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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19.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,09
|-14,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG