Nokia Aktie
|7,35EUR
|0,25EUR
|3,58%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Der Telekomindustrie-Ausrüster verzeichne eine Geschäftsbeschleunigung und sei attraktiv bewertet, titelte Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31 Prozent in den nächsten zwei Jahren aus./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,32 €
|
Abst. Kursziel*:
88,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,86%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,35
|3,58%
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|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
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|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
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|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
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|14:50
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|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
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|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
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|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
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|Bernstein Research
|14:40
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|14:30
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