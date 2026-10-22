Nokia Aktie
|7,45EUR
|-0,86EUR
|-10,32%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Ausblick für das Netzwerk-Wachstum im kommenden Jahr eine positive Überraschung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7,84 €
|
Abst. Kursziel*:
129,53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
7,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
141,55%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
12:44
|ROUNDUP: Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
19.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,47
|-10,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:09
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:56
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:55
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|12:48
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research