Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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13.10.2026 17:59:20
What's Going On With Qualcomm Stock Tuesday?
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Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
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13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
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28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,50
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|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
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|QUALCOMM Inc.
|157,64
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Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.