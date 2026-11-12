Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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12.11.2026 17:38:45
What's Going On With Super Micro Computer Stock Thursday?
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|4,00
|-4,31%
|Super Micro Computer Inc
|24,20
|-1,31%
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