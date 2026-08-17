AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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17.08.2026 20:49:39
What's Wrong With AppLovin Stock?
It wasn't all that long ago that AppLovin (NASDAQ: APP) was a top growth stock to own. Last year, for instance, the stock more than doubled in value. The year before that, it was up over 700%. It was a growth beast that looked unstoppable.The party has seemingly come to a drastic, abrupt end this year, as it has given back a significant chunk of its gains and its valuation has been more than halved. It's now trading around the levels it reached in late 2024. What's gone wrong for the stock, and can AppLovin recover, or is this a tech stock investors are better off avoiding right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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