Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
03.01.2026 16:40:00
Where Will Coca-Cola Stock Be in 5 Years?
Coca-Cola (NYSE: KO) is a powerful consumer brand with a competitive edge that is difficult to overstate. The business has a presence in over 200 countries and territories. And 2.2 billion servings of its drinks are consumed every single day. Very few companies have found such adoption.In the past five years, this leading beverage stock has produced a total return of 51% (as of Dec. 30). Where will Coca-Cola be five years from now? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
