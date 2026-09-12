Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
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12.09.2026 10:02:00
Where Will Monster Beverage Stock Be in 1 Year?
Monster Beverage (NASDAQ: MNST) logged significant gains over the last 12 months. The stock rose by about 35% over that time frame amid revenue increases and growing popularity internationally.
Unfortunately, it faces headwinds over the next year that might compromise its growth trajectory. Given that, consumer staples stocks are unlikely to outperform the market over the next year. Here's why.
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