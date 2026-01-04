:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
04.01.2026 15:47:00
Where Will Nvidia Stock Be in 1 Year?
Is Nvidia (NASDAQ: NVDA) finally slowing down? The artificial intelligence (AI) giant ended 2025 on a high note, up 39%. However, it's down about 7% from its highs at the end of October, when it became the first company to hit a $5 trillion market cap.Can it get back there? And does it still offer value for investors from this level? Let's see where it could be a year from now.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
