NVIDIA Aktie

154,24EUR 5,40EUR 3,63%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 20:19:31

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Aktie der KI-Koryphäe habe sich mit einem Kursplus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn zwar gut entwickelt, hinke der Performance des Philadelphia Semiconductor Index (SOX) jedoch hinterher, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das inzwischen knapp unter 25 gesunkene Kurs-Gewinn-Verhältnis sei für eine gewöhnliche Aktie sicher nicht besonders günstig, doch "es handelt sich hier um Nvidia", betonte der Analyst. Dabei hob er hervor, dass es in den vergangenen zehn Jahren nur dreizehn Tage gegeben habe, an denen Nvidia im Vergleich zum SOX günstiger gehandelt wurde als derzeit./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:26 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 180,57 		Abst. Kursziel*:
52,30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 180,89 		Abst. Kursziel aktuell:
52,03%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

20:19 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 153,92 3,41% NVIDIA Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

20:19 NVIDIA Outperform Bernstein Research
18:07 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:28 Tesla Buy Deutsche Bank AG
16:26 Nike Kaufen DZ BANK
15:30 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15:06 Nike Outperform Bernstein Research
13:48 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:40 EssilorLuxottica Buy UBS AG
11:39 BP Neutral UBS AG
11:36 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:35 HORNBACH Add Baader Bank
11:09 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Nike Outperform RBC Capital Markets
11:07 Siemens Buy UBS AG
11:07 Douglas Neutral UBS AG
10:43 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:17 Südzucker Hold Warburg Research
10:15 adidas Buy Warburg Research
10:15 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:42 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:30 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 FedEx Overweight Barclays Capital
08:29 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
08:11 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
08:10 Nike Equal Weight Barclays Capital
07:50 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:50 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
18.12.25 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
18.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 1&1 Halten DZ BANK
18.12.25 Shell Overweight Barclays Capital
18.12.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
18.12.25 BP Overweight Barclays Capital
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
18.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
18.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
18.12.25 Santander Halten DZ BANK
18.12.25 Diageo Neutral UBS AG
18.12.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen