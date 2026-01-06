NVIDIA Aktie
|162,54EUR
|2,52EUR
|1,57%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Produktion des nächsten Nvidia-Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin sei nun in vollem Gang und Rubin sei angesichts der Verbesserungen gegenüber der Vorgänger-Generation Blackwell ein "Monster", schrieb Stacy A. Rasgon am Dienstag nach dem Auftritt von Nvidia auf der Fachmesse CES./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 188,12
|
Abst. Kursziel*:
46,18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 191,06
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,94%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
