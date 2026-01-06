NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Produktion des nächsten Nvidia-Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin sei nun in vollem Gang und Rubin sei angesichts der Verbesserungen gegenüber der Vorgänger-Generation Blackwell ein "Monster", schrieb Stacy A. Rasgon am Dienstag nach dem Auftritt von Nvidia auf der Fachmesse CES./ajx/edh



