eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
07.01.2026 19:01:00
Where Will PayPal Stock Be in 1 Year?
Over the past 12 months, PayPal's (NASDAQ: PYPL) stock declined 33% as the S&P 500 advanced 16%. The digital payment leader's slowing revenue growth, macroeconomic and competitive challenges, and unclear plans for the future all weighed down its stock.Will PayPal's stock bounce back over the next 12 months? Let's review its recent growth rates, near-term challenges, and valuations to see if it's worth buying as a turnaround play.Image source: PayPal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|68 825,00
|-2,45%
|eBay Inc.
|78,01
|-0,31%
|PayPal Inc
|49,98
|-2,23%