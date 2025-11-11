Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
11.11.2025 16:07:00
Where Will Pfizer Be in 3 Years?
The next three years have just become a bigger question mark for Pfizer (NYSE: PFE) than they were before. There are two competing factors taking shape, one internal to the drugmaker; the other is external, even though it was expected to be a possible answer to Pfizer's internal problems.Here's what's happening for Pfizer right now, and why investors still might want to take the long view with this high-yield stock.In some ways, the pharmaceutical industry is pretty simple: You make a drug, and you sell a drug. But this isn't a simple manufacturing business, and there are a lot of subtleties that have to be taken into consideration. For example, finding a new drug to sell is a long, complex, competitive, and capital-intensive process. That's why drugmakers are given a period of time when they can exclusively sell a new drug. Revenue and profits for new drugs can be huge, but there's an end date to that revenue stream.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Pfizer Inc.
|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|9 370,00
|4,34%
|Pfizer Inc.
|21,91
|0,00%
