Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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07.08.2026 04:00:00
Where Will Sandisk Stock Be in 5 Years?
For technology investors, generative artificial intelligence (AI) has been a once-in-a-lifetime opportunity to lock in massive equity returns in a relatively short period of time. Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the best examples of this phenomenon. Despite recent declines, shares are still up by an eye-popping 2,800% over the last 12 months -- enough to turn a $10,000 investment into roughly $290,000.That said, past performance doesn't guarantee future results, and there are signs that Sandisk is entering a new phase. Let's explore how the outlook for AI infrastructure spending and rising competition could influence the stock's performance over the next five years and beyond.OpenAI launched its groundbreaking AI large language model (LLM), ChatGPT, in late 2022. Savvy investors quickly realized that most of the early gains would be captured by companies providing the computing infrastructure that makes running and training such algorithms possible. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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