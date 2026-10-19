Where Will Vertiv Stock Be in 1 Year?

Vertiv (NYSE: VRT), a provider of thermal management, liquid cooling, and uninterruptible power supply (UPS) systems for data centers, attracted a stampede of bulls in the first half of 2026 as the AI market's growth boosted its sales and margins. Its stock closed at a record high of $376.06 per share on May 14, marking a 2,390% gain over its previous three years.

But today, Vertiv's stock trades at about $211. Let's see why it pulled back, and whether it will recover and set fresh highs over the next 12 months.

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