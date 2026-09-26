Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
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26.09.2026 06:00:33
Whitbread acts out the UK’s growth challenge in miniature
If the budget hotel chain owner is struggling to make its numbers stack up, other operators will be tooWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Whitbread PLC
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06:00
|Whitbread acts out the UK’s growth challenge in miniature (Financial Times)
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24.09.26
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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17.09.26
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Whitbread von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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10.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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10.09.26
|FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte eine Whitbread-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.09.26
|Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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04.09.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Whitbread PLC
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