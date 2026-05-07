AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
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07.05.2026 19:07:34
Why AAON Stock Jumped More Than 50% Today
Shares of AAON (NASDAQ: AAON) soared as much as 51.6% on Thursday morning thanks to a stellar earnings report. The industrial air conditioning, heating, and cooling expert's stock had chilled slightly to a 40.4% gain as of 12:30 p.m. ET. Either way, the stock is trading at an all-time high today.Image source: Getty Images.Wall Street expected a decent quarter from AAON. What it got was a blowout.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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