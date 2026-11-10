AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
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11.11.2026 00:26:05
Why AAON Stock Popped Today
Shares of AAON (NASDAQ:AAON) leaped 19% on Tuesday after the heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) equipment maker boosted its full-year growth forecast.
Image source: Getty Images.
AAON's net sales soared 84% year over year to $707 million in the third quarter.
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