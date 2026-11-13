AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
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13.11.2026 15:33:52
Why AAON Stock Surged 37.8% This Week
Record third-quarter revenue of $707.4 million, driven by demand for data center cooling systems, sent AAON (NASDAQ:AAON) soaring 37.8% this week.
AAON stock changed hands at $78.80 as of the close on Thursday, Nov. 12, up 37.8% this week from Friday, Nov. 6's close through Thursday, Nov. 12's close, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 2.9%, and the Nasdaq-100 was up 4.8%.
Image source: Getty Images.
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