Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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13.06.2026 00:00:07
Why Adobe Stock Fell Today
Shares of Adobe (NASDAQ: ADBE) declined on Friday after the creativity software provider's financial results failed to offset investors' concerns regarding a leadership exodus and competitive pressures.Image source: The Motley Fool.Adobe's revenue rose 13% year over year to $6.62 billion in its fiscal second quarter, which ended on May 29. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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