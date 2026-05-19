Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
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20.05.2026 00:35:09
Why Agilysys Stock Rallied Today
Shares of Agilysys (NASDAQ: AGYS) rose on Tuesday after the hospitality software provider's strong quarterly growth metrics assuaged investors' concerns regarding potential disruption from artificial intelligence (AI).Image source: Getty Images.Agilysys' total net revenue grew 11.7% year over year to $82.9 million in its fiscal 2026 fourth quarter ended March 31. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Agilysys Inc.
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17.05.26
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Analysen zu Agilysys Inc.
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