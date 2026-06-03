Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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03.06.2026 04:56:18
Why Alphabet Stock Fell Today
Shares of Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) pulled back on Tuesday after the technology colossus announced a huge equity offering. Image source: The Motley Fool.Investors' enthusiasm for Alphabet's artificial intelligence (AI) initiatives has propelled its stock price to more than double over the past year. Today, however, shareholders were reminded that the search king's AI investments come at a cost.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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