Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
24.11.2025 16:58:40
Why Alphabet Stock Just Popped
The stock market is starting strong this holiday-shortened week, with the S&P 500 up more than 1% -- and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is helping with that.Shares of the tech titan gained 6% through 10:40 a.m. ET after Google released its Gemini 3 artificial intelligence model last week, sparking positive reviews -- and an analyst upgrade. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
