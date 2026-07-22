AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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22.07.2026 05:05:17
Why AMD Stock Jumped Today
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) climbed on Tuesday after the chipmaker expanded its partnership with Microsoft (NASDAQ: MSFT). Image source: The Motley Fool.As part of their collaboration, Microsoft will deploy AMD's new Helios rack-scale systems on its Azure cloud computing platform to power artificial intelligence (AI) inference workloads for its customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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