American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
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29.05.2026 21:53:59
Why American Eagle Outfitters Stock Fell Today
Shares of American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) sank on Friday after the apparel company's fiscal first-quarter sales metrics disappointed investors.Image source: Getty Images.AEO's revenue rose 10% year over year to $1.2 billion in the quarter ended May 2. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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