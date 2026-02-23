American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
23.02.2026 19:49:48
Why American Express Plunged Today
Shares of credit card giant American Express (NYSE: AXP) plunged 7.5% on Monday as of 12:55 p.m. EDT.It's unusual for such a big and seemingly strong company as American Express to fall this much on a day with no company-specific news.However, fears over artificial intelligence disruption hit the financial sector hard today, mainly due to a post on X (formerly Twitter) by a highly followed account. In addition, hopes of near-term interest rate cuts were dashed as a result of a Fed official's commentary, which also likely played a hand in today's pullback.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
